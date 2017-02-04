Been kaleci mi arıyor?
F.Bahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılarından Mario Been, ülkesinde Elf Voetbal'a konuştu. Been, Feyenoord'da forma şansı bulamayan kaleci Kenneth Vermeer için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a, "Gitmesine izin vermesi iyi olacak" mesajı gönderdi. Been'in bu mesajı Hollanda basınında, gelecek sezon Volkan Demirel'in yerine kaleci arayan F.Bahçe'nin Vermeer'e talip olduğu şeklinde yorumlandı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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