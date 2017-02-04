 Been kaleci mi arıyor? – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Been kaleci mi arıyor?

    Been kaleci mi arıyor?
    F.Bahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılarından Mario Been, ülkesinde Elf Voetbal'a konuştu. Been, Feyenoord'da forma şansı bulamayan kaleci Kenneth Vermeer için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a, "Gitmesine izin vermesi iyi olacak" mesajı gönderdi. Been'in bu mesajı Hollanda basınında, gelecek sezon Volkan Demirel'in yerine kaleci arayan F.Bahçe'nin Vermeer'e talip olduğu şeklinde yorumlandı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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