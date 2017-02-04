Arena’da alt düzeyde temsil
Kupa derbisinde 2 bin civarında sarılacivertli taraftar tribünlerde olacak.
Asıl merak edilen ise Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da yönetim düzeyinde kimin temsil edeceği. Başkan Aziz Yıldırım cezalı, genel sekreter Mahmut Uslu ise gerginlik çıkmasın diye dev maça gitmeyi düşünmüyor. Yönetimin ağır topları Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi isimlerin de Vodafone Arena'daki karşılaşmada yer almayacakları öğrenildi. Kanarya, derbide en düşük düzeyde temsil edilecek.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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