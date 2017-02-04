 Arena’da alt düzeyde temsil – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Arena’da alt düzeyde temsil

    Arena’da alt düzeyde temsil

    Kupa derbisinde 2 bin civarında sarılacivertli taraftar tribünlerde olacak.

    Asıl merak edilen ise Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da yönetim düzeyinde kimin temsil edeceği. Başkan cezalı, genel sekreter Mahmut Uslu ise gerginlik çıkmasın diye dev maça gitmeyi düşünmüyor. Yönetimin ağır topları Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi isimlerin de Vodafone Arena'daki karşılaşmada yer almayacakları öğrenildi. Kanarya, derbide en düşük düzeyde temsil edilecek.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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