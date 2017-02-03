Yıldırım’a önce af sonra ceza

Tahkim Kurulu, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Adana maçının hakemi Serkan Çınar'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi" ile maç sonu yaptığı açıklamaları nedeniyle verdiği toplam 6 ay 15 gün cezada indirime gitti.

Cezanın 60 günü kaldırıldı. Ancak PFDK, Yıldırım'a kararın hemen ardından divan kurulundaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle 90 gün+60 bin TL'lik yeni bir ceza kesti. PFDK'nin son 2 ay içerisinde Fenerbahçe ve yöneticilerine verdiği para cezası miktarı 1 milyon 200 bin TL'yi geçti.