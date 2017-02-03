 Yıldırım’a önce af sonra ceza – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Yıldırım’a önce af sonra ceza

    Yıldırım’a önce af sonra ceza

    Tahkim Kurulu, F.Bahçe Başkanı 'a Adana maçının hakemi Serkan Çınar'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi" ile maç sonu yaptığı açıklamaları nedeniyle verdiği toplam 6 ay 15 gün cezada indirime gitti.

    Cezanın 60 günü kaldırıldı. Ancak PFDK, Yıldırım'a kararın hemen ardından divan kurulundaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle 90 gün+60 bin TL'lik yeni bir ceza kesti. PFDK'nin son 2 ay içerisinde Fenerbahçe ve yöneticilerine verdiği para cezası miktarı 1 milyon 200 bin TL'yi geçti.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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