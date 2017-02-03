Yıldırım’a önce af sonra ceza
Tahkim Kurulu, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Adana maçının hakemi Serkan Çınar'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi" ile maç sonu yaptığı açıklamaları nedeniyle verdiği toplam 6 ay 15 gün cezada indirime gitti.
Cezanın 60 günü kaldırıldı. Ancak PFDK, Yıldırım'a kararın hemen ardından divan kurulundaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle 90 gün+60 bin TL'lik yeni bir ceza kesti. PFDK'nin son 2 ay içerisinde Fenerbahçe ve yöneticilerine verdiği para cezası miktarı 1 milyon 200 bin TL'yi geçti.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Yıldırım’a önce af sonra ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.