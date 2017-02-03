Volkan Şen umudu
Kanarya'da Volkan Şen'in durumu belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun dünkü idmana da katılması derbide oynama umutlarını artırıyor. Tamamen iyileşen ve dünkü çift kalede yer alan Ozan ise Beşiktaş'a karşı oynamaya hazır.
FUTBOLCULARA DENİZLİ'DEN DESTEK
F.Bahçe, kupadaki derbi hazırlıklarını dün de sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi, ardından 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı. Hedef 1 Milyon Üye projesine destek veren ve Denizli'den gelen bir grup sarı-lacivertli taraftar da idmanı izledi.
FUTBOLCULARA DENİZLİ'DEN DESTEK
F.Bahçe, kupadaki derbi hazırlıklarını dün de sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi, ardından 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı. Hedef 1 Milyon Üye projesine destek veren ve Denizli'den gelen bir grup sarı-lacivertli taraftar da idmanı izledi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Volkan Şen umudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.