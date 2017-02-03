 Volkan Şen umudu – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    umudu

    Volkan Şen umudu
    Kanarya'da Volkan Şen'in durumu belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun dünkü idmana da katılması derbide oynama umutlarını artırıyor. Tamamen iyileşen ve dünkü çift kalede yer alan Ozan ise Beşiktaş'a karşı oynamaya hazır.

    FUTBOLCULARA DENİZLİ'DEN DESTEK
    F.Bahçe, kupadaki derbi hazırlıklarını dün de sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi, ardından 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı. Hedef 1 Milyon Üye projesine destek veren ve Denizli'den gelen bir grup sarı-lacivertli taraftar da idmanı izledi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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