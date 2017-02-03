 Potanın kralı Fenerbahçe – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Potanın kralı

    Potanın kralı Fenerbahçe

    Sarı-lacivertliler, ’nde geçen yıl finalde kaybettiği Rus ekibini bu sezon ikinci kez yenerek, Ülker Arena’yı dolduran taraftarlarını sevince boğdu.

    'nde şampiyonluk hedefleyen , kupanın son sahibi 'yı adeta parkeye gömdü. Geçen sezon finalde kaybetiği rakibi karşısında müthiş bir oyun ortaya koyan Kanarya, sahadan 77-71 galip ayrılmayı başardı. Rusya'da oynanan ilk maçı da uzatmalarda 95-79 kazanmayı bilen sarı-lacivertliler, böylece güçlü rakibini iki karşılaşmada da mat etti. Ülker Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği başa baş geçti: 15-14. Fenerbahçe, ikinci çeyrekte savunmada zayıf kalınca CSKA Moskova, ilk yarıyı 40-36 önde tamamladı. Ancak devrenin ardından parkede bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Kanarya, üçüncü periyot sonunda sadece 11 sayı attırdığı rakibi karşısında 9 sayı farkla öne geçti: 60-51. Son çeyrekte de dengeli oynayan Kanarya, sahadan 77-71 galip ayrılıp bu sezonki 14'üncü galibiyetini aldı.

    OBRADOVİC: HARİKA BİR ATMOSFER VARDI
    Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, CSKA Moskova galibiyeti sonrası gelecek adına umutlu olduğunu söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Sırp hoca, "Bizim için çok önemli bir maçtı, lider olan takım karşı oynadık. Sonuçtan çok mutluyum. Harika bir atmosfer vardı bugün, taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün 3. çeyrekte çok iyi savunduk, iyi de hücum ettik. Hala olmamız gereken seviyede değiliz. Geleceğimiz için çok umutluyum" diye konuştu.

    KANARYA'DAN MÜTHİŞ SERİ
    Son 3 maçını kazanan F.Bahçe, bu zaferle galibiyet serisini 4'e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. CSKA Moskova ise normal sezonda aldığı 6. mağlubiyetle 2. sırada kaldı. Son 8 maçta 5. kez yenilen Rus temsilcisi, yaşadığı çöküşü Fenerbahçe deplasmanında da engelleyemedi.

    ARENA'DA TARAFTAR ŞOV
    Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakibi CSKA Moskova karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Arena'yı hınca hınç dolduran Fenerbahçeli basketbolseverler, maç boyunca takıma büyük destek verirken, galibiyeti coşkuyla kutladı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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