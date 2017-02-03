 Palabıyık yaramıyor – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Palabıyık yaramıyor

    Palabıyık yaramıyor
    Kupadaki Beşiktaş- F.Bahçe maçını yönetecek olan Ali Palabıyık, sarı-lacivertlilere pek yaramıyor. Kanarya, ilk kez Beşiktaş-F.Bahçe derbisi yönetecek olan Palabıyık'ın yönettiği 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 35 yaşındaki hakem, bu maçlarda F.Bahçe'ye 5, rakiplere ise 3 kırmızı kart çıkardı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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