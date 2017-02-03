Palabıyık yaramıyor
Kupadaki Beşiktaş- F.Bahçe maçını yönetecek olan Ali Palabıyık, sarı-lacivertlilere pek yaramıyor. Kanarya, ilk kez Beşiktaş-F.Bahçe derbisi yönetecek olan Palabıyık'ın yönettiği 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 35 yaşındaki hakem, bu maçlarda F.Bahçe'ye 5, rakiplere ise 3 kırmızı kart çıkardı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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