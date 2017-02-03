Milli şampiyon Fener
UEFA’nın, EURO 2016 eleme ve finallerinde yer alan futbolcuların kulüplerine dağıttığı paradan Türkiye’de en fazla payı 1 milyon 516 bin euro’luk rakamla sarı-lacivertli kulüp aldı.
UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplam 150 milyon euro dağıtıldığını duyurdu. 100 milyon euro'luk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edildiği, 50 milyon euro'luk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırıldığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden 28 T,,ürk kulübü de toplam 6 milyon 781 bin euro gelir elde etti. Türkiye'de UEFA'dan aslan payını alan takım ise F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertliler 1 milyon 516 bin euro'yla Türkiye'de en fazla parayı kasasına koyan kulüp olarak gösterildi.
F.Bahçe'nin kadrosundaki; Kjaer (Danimarka), Bruno Alves ve Nani (Portekiz), Kadlec (Çekya), Markovic (Sırbistan), Stoch (Slovakya), Robin van Persie (Hollanda) Hasan Ali, Şener, Gökhan Gönül, Caner, Mehmet Topal, Ozan ve Volkan Şen geçen sene Euro 2016 eleme ve finallerinde görev alırken, Bruno Alves ve Nani'nin oynadığı Portekiz'in şampiyonluğu Kanarya'nın parasını katladı.
Beşiktaş 1 milyon 243 binle 2, G.Saray 1 milyon 13 binle 3 ve 803 bin 532 euro'yla Bursaspor 4'üncü sırayı aldı.
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden 28 T,,ürk kulübü de toplam 6 milyon 781 bin euro gelir elde etti. Türkiye'de UEFA'dan aslan payını alan takım ise F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertliler 1 milyon 516 bin euro'yla Türkiye'de en fazla parayı kasasına koyan kulüp olarak gösterildi.
F.Bahçe'nin kadrosundaki; Kjaer (Danimarka), Bruno Alves ve Nani (Portekiz), Kadlec (Çekya), Markovic (Sırbistan), Stoch (Slovakya), Robin van Persie (Hollanda) Hasan Ali, Şener, Gökhan Gönül, Caner, Mehmet Topal, Ozan ve Volkan Şen geçen sene Euro 2016 eleme ve finallerinde görev alırken, Bruno Alves ve Nani'nin oynadığı Portekiz'in şampiyonluğu Kanarya'nın parasını katladı.
Beşiktaş 1 milyon 243 binle 2, G.Saray 1 milyon 13 binle 3 ve 803 bin 532 euro'yla Bursaspor 4'üncü sırayı aldı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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