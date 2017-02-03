Milli şampiyon Fener

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplamdağıtıldığını duyurdu.'luk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edildiği,'luk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırıldığı belirtildi.ve'de mücadele eden 28 T,,ürk kulübü de toplamgelir elde etti. Türkiye'de UEFA'dan aslan payını alan takım iseoldu. Sarı-lacivertliler'yla Türkiye'de en fazla parayı kasasına koyan kulüp olarak gösterildi.F.Bahçe'ninkadrosundaki; Kjaer (Danimarka), Bruno Alves ve Nani (Portekiz), Kadlec (Çekya), Markovic (Sırbistan), Stoch (Slovakya), Robin van Persie (Hollanda) Hasan Ali, Şener, Gökhan Gönül, Caner, Mehmet Topal, Ozan ve Volkan Şen geçen sene Euro 2016 eleme ve finallerinde görev alırken,ve'nin oynadığı Portekiz'in şampiyonluğu'nın parasını katladı.1 milyon 243 binle 2,1 milyon 13 binle 3 ve 803 bin 532 euro'yla4'üncü sırayı aldı.