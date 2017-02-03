 Hedef hep galibiyet – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Hedef hep galibiyet

    Hedef hep galibiyet

    Senegal’in elenmesiyle dün takıma katılan Sow, kupadaki Beşiktaş derbisi için iddialı konuştu: “İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de F.Bahçe’yiz.”

    Ligde şampiyonluk yarışında ağır yara alan F.Bahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler'de Afrika Kupası'nda Senegal'le ter döktüğü için takımdan ayrı kalan 'un eksikliği fazlasıyla hissedildi. Senegal'in kupadan elenmesiyle dün takıma katılan tecrübeli golcü, FB TV'de Beşiktaş'a meydan okudu; F.Bahçe kimliğini göstermeleri gerektiğini ifade ederek, kötü günler geçiren takım arkadaşlarına mesaj gönderdi.

    Sow, "Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçen yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de F.Bahçe'yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp F.Bahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, F.Bahçe'yiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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