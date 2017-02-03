 Hayalleri gerçek oldu – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Hayalleri gerçek oldu

    Hayalleri gerçek oldu
    Lösemi hastası 6 yaşındaki Ziya Yusuf Can'ın hayali gerçek oldu. Volkan Demirel, Adana'da tedavi gören minik çocuğa imzalı formasını gönderdi. F.Bahçeli file bekçisi, Ziya Yusuf'a bir de videolu mesaj göndererek, "Sağlığına bir an önce kavuş. Seni çok seviyoruz" dedi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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