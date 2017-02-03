Hayalleri gerçek oldu
Lösemi hastası 6 yaşındaki Ziya Yusuf Can'ın hayali gerçek oldu. Volkan Demirel, Adana'da tedavi gören minik çocuğa imzalı formasını gönderdi. F.Bahçeli file bekçisi, Ziya Yusuf'a bir de videolu mesaj göndererek, "Sağlığına bir an önce kavuş. Seni çok seviyoruz" dedi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Hayalleri gerçek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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