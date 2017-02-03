''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''

Brezilyalı yıldız, kaptanlığını yaptığı F.Bahçe'yle ilgili anılarının büyük yer kapladığı kitabı için instagram hesabından, "Hiçbiri dedikodu ya da futbolda hep olan uydurma değil. Top üzerine kurduğu hayalleri olan ve onunla çok eğlenen bir çocuğun hikayesi. Evlendi, aile kurdu ve evinden çok uzaklarda yaşadı. Doğru yaptı, hata yaptı, kazandı, kaybetti, güldü ve ağladı" yazısını paylaştı.