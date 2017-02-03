 ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi'' – Fotomaç – 03 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''

    ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''

    F.Bahçe'nin efsane kaptanı 'nın kitabı raflarda yerini aldı.

    Brezilyalı yıldız, kaptanlığını yaptığı F.Bahçe'yle ilgili anılarının büyük yer kapladığı kitabı için instagram hesabından, "Hiçbiri dedikodu ya da futbolda hep olan uydurma değil. Top üzerine kurduğu hayalleri olan ve onunla çok eğlenen bir çocuğun hikayesi. Evlendi, aile kurdu ve evinden çok uzaklarda yaşadı. Doğru yaptı, hata yaptı, kazandı, kaybetti, güldü ve ağladı" yazısını paylaştı.

    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.