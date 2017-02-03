''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
F.Bahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın kitabı raflarda yerini aldı.
Brezilyalı yıldız, kaptanlığını yaptığı F.Bahçe'yle ilgili anılarının büyük yer kapladığı kitabı için instagram hesabından, "Hiçbiri dedikodu ya da futbolda hep olan uydurma değil. Top üzerine kurduğu hayalleri olan ve onunla çok eğlenen bir çocuğun hikayesi. Evlendi, aile kurdu ve evinden çok uzaklarda yaşadı. Doğru yaptı, hata yaptı, kazandı, kaybetti, güldü ve ağladı" yazısını paylaştı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
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trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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