 Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla

    Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla

    İki futbolcunun Advocaat’ın isteğiyle değil de “yönetim baskısıyla” affedildiği ortaya çıktı

    Yönetim tarafından affedilen Emenike ile Van der Wiel, sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Dick Advocaat, yeniden aralarına katılan iki oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, "Bu sizin son şansınız; bunu iyi değerlendirin, çok iyi çalışın" diye nasihat etti. Eme nike ve Wiel'in, daha önce "Bu takıma ait olduklarını göstermiyorlar. İkisini de takımda istemiyorum" diye açıklama yapan Advocaat'ın isteğiyle değil de "yönetim baskısıyla" affedildiği ortaya çıktı. Affedilen iki yıldızın buna sevinir görüntüde olmadıkları, "Siz çağırdınız, biz de geldik" havası sergiledikleri görüldü.


    Emre BOL
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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