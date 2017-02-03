Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla
İki futbolcunun Advocaat’ın isteğiyle değil de “yönetim baskısıyla” affedildiği ortaya çıktı
Yönetim tarafından affedilen Emenike ile Van der Wiel, sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Dick Advocaat, yeniden aralarına katılan iki oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, "Bu sizin son şansınız; bunu iyi değerlendirin, çok iyi çalışın" diye nasihat etti. Eme nike ve Wiel'in, daha önce "Bu takıma ait olduklarını göstermiyorlar. İkisini de takımda istemiyorum" diye açıklama yapan Advocaat'ın isteğiyle değil de "yönetim baskısıyla" affedildiği ortaya çıktı. Affedilen iki yıldızın buna sevinir görüntüde olmadıkları, "Siz çağırdınız, biz de geldik" havası sergiledikleri görüldü.
Emre BOL
Emre BOL
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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