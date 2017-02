Beşiktaş’a karşı RVP

Kanarya’da derbinin 11’i yavaş yavaş netleşiyor. Gözden düşen Fernandao’nun yerine Van Persie ilk 11’e çok yakın

Advocaat, dev maçın ilk 11'i konusunda büyük oranda kararını verdi. Sakatlanan Salih'in yerine orta alanda Ozan'ın oynama ihtimali yüksek. Alper de bu görev için şanslı. Lens'in forması garanti. Advocaat, Kayseri'de hayal kırıklığı yaşatan Fernandao'nun yerine ise Beşiktaş'a karşı büyük ihtimalle görevi Robin van Persie'ye verecek. Bir ihtimal daha var; Fernandao ileride, RvP hemen arkasında.



SOW'UN FORMASI GARANTİ

Sol uçta Sow'un forması da garanti gibi. Hollandalı teknik direktörün sol bekte Hasan Ali-İsmail Köybaşı tercihinde ise kararsız olduğu öğrenildi. Affedilen Emenike ve Van der Wiel'in ise derbinin kadrosuna alınıp alınmayacakları merak konusu.



"KORKARSAK KAYBEDERİZ"

Dick Advocaat, pazar günkü dev maç için, "Her şeyimizi sahaya yansıtmalıyız. Agresif oynayacaklar ama biz korkmayacağız" dedi

Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat da dün takımla bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın ligde lider olmasının rastlantı olmadığını, rakiplerinin çok iyi futbol oynadığını öğrencilerine aktaran Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş kendi sahasındaki maçlarda gücünü ikiye katlıyor. Taraftar desteğini arkalarına alarak bize karşı da çok agresif oynayacaklar. Korkacak değiliz. Sonuçta turu geçen takım tek maçta belli olacak ve biz her şeyimizi sahaya yansıtmalıyız" diye konuştu. Güçlerini ekonomik kullanmaları gerektiğini, iyi savunma yapıp sabırla hücum etmeleri gerektiğini belirten Advocaat, "Özellikle ilk yarıya çok dikkat etmeliyiz. İlk golü bulursak tur bize yaklaşır" ifadelerini kullandı.