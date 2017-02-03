 2 bin bileti kulüp kaptı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    2 bin bileti kulüp kaptı

    2 bin bileti kulüp kaptı
    Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbide satışa çıkan biletler tükendi. Vodafone Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin kişilik kontenjanı ise F.Bahçe Kulübü aldı. Sarı-lacivertli yönetimin aldığı biletleri kontrollü bir şekilde taraftarlarına vereceği öğrenildi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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