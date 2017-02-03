2 bin bileti kulüp kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbide satışa çıkan biletler tükendi. Vodafone Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin kişilik kontenjanı ise F.Bahçe Kulübü aldı. Sarı-lacivertli yönetimin aldığı biletleri kontrollü bir şekilde taraftarlarına vereceği öğrenildi.