2 bin bileti kulüp kaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbide satışa çıkan biletler tükendi. Vodafone Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin kişilik kontenjanı ise F.Bahçe Kulübü aldı. Sarı-lacivertli yönetimin aldığı biletleri kontrollü bir şekilde taraftarlarına vereceği öğrenildi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
2 bin bileti kulüp kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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