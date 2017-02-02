Ülker Arena’da şov zamanı
THY Avrupa Ligi'nde 21. haftanın maçı Ülker Arena'da oynanacak.
Tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi Finali'nde yenildiği CSKA Moskova'yı konuk edecek. Rusya'da oynanan ilk maçı uzatmalarda 95-79 kazanan sarı-lacivertliler, 14 bin taraftarının desteğini de alacak. beİN Sports 3'ten yayınlacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği bu önemli maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu arada Rus ekibine karşı 11 maça çıkan temsilcimiz 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.
TEK RENK SARI
Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.
OBRA: CSKA'YI TANIYORUZ
Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.
TEK RENK SARI
Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.
OBRA: CSKA'YI TANIYORUZ
Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Ülker Arena’da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.