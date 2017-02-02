 Ülker Arena’da şov zamanı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ülker Arena’da şov zamanı

    Ülker Arena’da şov zamanı

    THY Avrupa Ligi'nde 21. haftanın maçı Ülker Arena'da oynanacak.

    Tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi Finali'nde yenildiği CSKA Moskova'yı konuk edecek. Rusya'da oynanan ilk maçı uzatmalarda 95-79 kazanan sarı-lacivertliler, 14 bin taraftarının desteğini de alacak. beİN Sports 3'ten yayınlacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği bu önemli maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu arada Rus ekibine karşı 11 maça çıkan temsilcimiz 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

    TEK RENK SARI
    Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.

    OBRA: CSKA'YI TANIYORUZ
    Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ülker Arena’da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.