Ülker Arena’da şov zamanı

THY Avrupa Ligi'nde 21. haftanın maçı Ülker Arena'da oynanacak.

Tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi Finali'nde yenildiği CSKA Moskova'yı konuk edecek. Rusya'da oynanan ilk maçı uzatmalarda 95-79 kazanan sarı-lacivertliler, 14 bin taraftarının desteğini de alacak. beİN Sports 3'ten yayınlacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği bu önemli maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu arada Rus ekibine karşı 11 maça çıkan temsilcimiz 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.



TEK RENK SARI

Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.



OBRA: CSKA'YI TANIYORUZ

Taraftar siteleri ve forumlarda zorlu CSKA Moskova maçı öncesi çağrı yapılıyor. Ülker Arena'ya gidecek taraftarların tek renk olması ve sarı giymesi isteniyor. Günlerdir yapılan bu çağrının karşılık bulması bekleniyor.