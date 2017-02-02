 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar
    Advocaat antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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