Süper Fener

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maçın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü.

Sarı-lacivertli ekibin erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maça hızlı başlayan temsilcimiz ilk iki seti 25-16'lık sonuçla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan ve üstünlüğünü sürdüren Sarı Kanaryalar bu seti de 25-17 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.



ZİRAAT ÇEYREK FİNALDE: 3-0

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bosna Hersek'ten Jedinstvo'yu evinde 3-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise İstanbul BB, Noliko'yu 3-1, Arkas da Paris Volley'i 3-2 yendi.