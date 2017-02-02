 Süper Fener – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Süper Fener

    Süper Fener

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maçın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü.

    Sarı-lacivertli ekibin erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maça hızlı başlayan temsilcimiz ilk iki seti 25-16'lık sonuçla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan ve üstünlüğünü sürdüren Sarı Kanaryalar bu seti de 25-17 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

    ZİRAAT ÇEYREK FİNALDE: 3-0
    Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bosna Hersek'ten Jedinstvo'yu evinde 3-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise İstanbul BB, Noliko'yu 3-1, Arkas da Paris Volley'i 3-2 yendi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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