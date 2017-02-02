Süper Fener
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8’li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maçın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü.
Sarı-lacivertli ekibin erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi. Maça hızlı başlayan temsilcimiz ilk iki seti 25-16'lık sonuçla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan ve üstünlüğünü sürdüren Sarı Kanaryalar bu seti de 25-17 kazanıp salondan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
ZİRAAT ÇEYREK FİNALDE: 3-0
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bosna Hersek'ten Jedinstvo'yu evinde 3-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise İstanbul BB, Noliko'yu 3-1, Arkas da Paris Volley'i 3-2 yendi.
ZİRAAT ÇEYREK FİNALDE: 3-0
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bosna Hersek'ten Jedinstvo'yu evinde 3-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde ise İstanbul BB, Noliko'yu 3-1, Arkas da Paris Volley'i 3-2 yendi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Süper Fener haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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