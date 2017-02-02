Salih’e sıkı tedavi
Kayserispor maçında sakatlanarak son bölümde oyundan çıkan Salih Uçan'ın tedavisi sürüyor. Genç oyuncunun, Beşiktaş derbisinde oynama şansı bulunmuyor. Sol arka adalesinden sakatlığı olan Salih Uçan'ın hedefi, Süper Lig'deki Bursaspor maçına kadar hazır duruma gelmek.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Salih’e sıkı tedavi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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