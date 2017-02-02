 Salih’e sıkı tedavi – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Salih’e sıkı tedavi

    Salih’e sıkı tedavi
    Kayserispor maçında sakatlanarak son bölümde oyundan çıkan 'ın tedavisi sürüyor. Genç oyuncunun, Beşiktaş derbisinde oynama şansı bulunmuyor. Sol arka adalesinden sakatlığı olan Salih Uçan'ın hedefi, Süper Lig'deki Bursaspor maçına kadar hazır duruma gelmek.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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