 Rodri kadro dışı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Rodri kadro dışı

    Rodri kadro dışı
    'ın F.Bahçe'ye satışına izin vermediği Rodriguinho'nun kulübüyle arası açıldı. Brezilyalı maestro, takımının İtaquero ile oynayacağı maçın 26 kişilik kadrosuna alınmadı. Rodriguinho'nun sakat olduğu ileri sürülse de F.Bahçe'ye transferine onay verilmediği için yönetime tavır aldığı ve bu yüzden karşılaşmada oynamak istemediği ifade edildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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