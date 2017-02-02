Rodri kadro dışı
Corinthians'ın F.Bahçe'ye satışına izin vermediği Rodriguinho'nun kulübüyle arası açıldı. Brezilyalı maestro, takımının İtaquero ile oynayacağı maçın 26 kişilik kadrosuna alınmadı. Rodriguinho'nun sakat olduğu ileri sürülse de F.Bahçe'ye transferine onay verilmediği için yönetime tavır aldığı ve bu yüzden karşılaşmada oynamak istemediği ifade edildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Rodri kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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