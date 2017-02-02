 Robin’e samuray kancası – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Robin’e samuray kancası

    Robin’e samuray kancası
    Japon Sanfrecce Hiroshima kulübü adına çalışan menajerlerin, için Fenerbahçe ile temasa geçerek, fiyat istedikleri ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı yıldızın bonservisi için 6.5 milyon euro değer biçtiği gelen haberler arasında... Uzakdoğu'da transfer dönemi devam ediyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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