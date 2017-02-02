 ''Parasını asla bırakmaz!'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Parasını asla bırakmaz!''

    ''Parasını asla bırakmaz!''
    Kötü sonuçlar üzerine eleştirilerin arttığı Dick Advocaat'ın yine ülkesine gitmesi 'İstifa mı edecek?' sorusuna yol açmıştı. Ancak Hollanda'dan gelen yorumlar bu ihtimalin zor olduğunu gösterdi. Advocaat'ı yakından tanıyan Rut van Es, "Dick'in istifa edip bırakacağını düşünüyorsanız çıldırmış olmalısınız! Parasını asla bırakmaz. Kovulmadan ayrılmaz" dedi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
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