''Parasını asla bırakmaz!''
Kötü sonuçlar üzerine eleştirilerin arttığı Dick Advocaat'ın yine ülkesine gitmesi 'İstifa mı edecek?' sorusuna yol açmıştı. Ancak Hollanda'dan gelen yorumlar bu ihtimalin zor olduğunu gösterdi. Advocaat'ı yakından tanıyan Rut van Es, "Dick'in istifa edip bırakacağını düşünüyorsanız çıldırmış olmalısınız! Parasını asla bırakmaz. Kovulmadan ayrılmaz" dedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
''Parasını asla bırakmaz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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