Ozan Tufan forma giyebilecek
Kanarya'ya kupa derbisi öncesi Ozan Tufan'dan müjde geldi. Sakatlığı düzelen oyuncu dünkü idmanda takımla birlikte çalışırken, pazar günü formasını giyebileceği aktarıldı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Volkan Şen'in durumunun ise maç günü netleşmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, doktorlardan onay çıkarsa kadroya dahil edilecek. Aksi halde, Süper Lig'de 11 Şubat'ta oynanacak Bursaspor maçına saklanacak.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Ozan Tufan forma giyebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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