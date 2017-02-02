 Ozan Tufan forma giyebilecek – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    forma giyebilecek

    Ozan Tufan forma giyebilecek
    Kanarya'ya kupa derbisi öncesi Ozan Tufan'dan müjde geldi. Sakatlığı düzelen oyuncu dünkü idmanda takımla birlikte çalışırken, pazar günü formasını giyebileceği aktarıldı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Volkan Şen'in durumunun ise maç günü netleşmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, doktorlardan onay çıkarsa kadroya dahil edilecek. Aksi halde, Süper Lig'de 11 Şubat'ta oynanacak Bursaspor maçına saklanacak.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:54
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