 Mehmet imzayı atacak! – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Mehmet imzayı atacak!

    Mehmet imzayı atacak!
    "'den başka bir kulübe gitmem" diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koyan , sezon sonunda imzayı atacak. Kadro dışı kaldığı 'da kendisine verilen programı uygulayan yıldız futbolcu, buradaki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle mukavele yapacak.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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