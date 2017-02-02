Mehmet imzayı atacak!
"Fenerbahçe'den başka bir kulübe gitmem" diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koyan Mehmet Ekici, sezon sonunda imzayı atacak. Kadro dışı kaldığı Trabzonspor'da kendisine verilen programı uygulayan yıldız futbolcu, buradaki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle mukavele yapacak.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Mehmet imzayı atacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.