 Kaan, Tuzla’da – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Kaan, Tuzla’da

    Kaan, Tuzla’da
    F.Bahçe, transferin son günü genç oyuncusu Kadir Kaan Özdemir'i 'a kiraladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'ın da yer aldığı gruptan 1. olarak son 16'ya yükselmişti. Caner Koca'yı Samsun'a, Ramazan Civelek'i de BŞ Gaziantep'e kiralık veren yönetimin hedefi 3 genç ismin pişip, geri dönmesi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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