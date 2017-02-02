Her derde deva
F.Bahçe'nin '10 numara'da beklentileri karşılayamadığı için yollarını ayırdığı Diego Ribas, Brezilya'da tez konusu oldu. 31 yaşındaki yıldız, Flamengo'da 20 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergilerken, lance. com sitesi, "Diego gibi teknik ve üretici oyuncular, takım için çok avantajlı olabilir. Point guard ve forvet yarısı gibi oynayabilir" yorumunu yaptı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Her derde deva haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.