Her derde deva

F.Bahçe'nin '10 numara'da beklentileri karşılayamadığı için yollarını ayırdığı Diego Ribas, Brezilya'da tez konusu oldu. 31 yaşındaki yıldız, Flamengo'da 20 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergilerken, lance. com sitesi, "Diego gibi teknik ve üretici oyuncular, takım için çok avantajlı olabilir. Point guard ve forvet yarısı gibi oynayabilir" yorumunu yaptı.