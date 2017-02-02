 Her derde deva – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Her derde deva

    Her derde deva
    F.Bahçe'nin '10 numara'da beklentileri karşılayamadığı için yollarını ayırdığı Diego Ribas, Brezilya'da tez konusu oldu. 31 yaşındaki yıldız, Flamengo'da 20 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergilerken, lance. com sitesi, "Diego gibi teknik ve üretici oyuncular, takım için çok avantajlı olabilir. Point guard ve forvet yarısı gibi oynayabilir" yorumunu yaptı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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