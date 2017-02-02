Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir süredir kadro dışı olan Emenike ile Van der Wiel’de takımla birlikte antrenmana katıldı.
Bir süredir kadro dışı olan ve dün yönetimle gerçekleşen görüşmeler sonucunda affedilmeleri karara bağlanan Emanuel Emenike ile Van der Wiel de takımla birlikte çalışmalara başladı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
- ''Sahaya atlamak istiyorum''
Toplam 5
Yorum
eraycan ayrıca bjk şampiyonlar liginden puana bakın nasıl elenmiş kıevin şanslı günüydü 6 atsa ne olur avrupada yok
- ''Sahaya atlamak istiyorum''
Toplam 5
Yorum
eraycan pala arkdaş kim çıkarsa çıksın kupayı hedefleyen her takıma razı olmalı bunu takımalrımız anlamalı artık
- Kaan, Tuzla’da
Toplam 2
Yorum
Fb'li Caner Koca, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan bu isimlerden yararlanmalıyız, zira ffp nedeniyle transfer zor artık.
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