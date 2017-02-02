 Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı

    Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir süredir kadro dışı olan Emenike ile Van der Wiel’de takımla birlikte antrenmana katıldı.

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmayla devam eden idman 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Bir süredir kadro dışı olan ve dün yönetimle gerçekleşen görüşmeler sonucunda affedilmeleri karara bağlanan Emanuel Emenike ile Van der Wiel de takımla birlikte çalışmalara başladı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.