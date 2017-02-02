''Beni ilk günden sildi''

Alex de Souza, Socrates dergisine F.Bahçe'den ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Efsane sambacı, Aykut Kocaman'ın göreve geldiği andan itibaren kendisini göndermek istediğini belirterek, "Romanya'da bir konuşmamız oldu ve ona, beni göndermek istediğini hissettiğini söyledim. O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Bu beni üzdü" dedi.



İSTEYEN GİDEBİLİR!..

Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu belirten Alex, "Başkan, kardeşiyle geldi. 'Gitmek isteyen gidebilir' dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca 3. blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını 3. kez söylüyordu. Başkan, 'Ya gençlerle çalışırsın ya da gidersin' dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım" ifadelerini kullandı.



KADIKÖY EVİMDİ

F.Bahçe'deki en büyük eksiğin kulübün, kendi içinden yetişen gençlere değer vermemesi olduğunu belirterek Semih ve Olcan örneğini veren Alex, "En çok özlediğim şey Kadıköy'deki atmosfer. Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında hissederdim" diye konuştu.