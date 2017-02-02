''Beni de 11’e yazın''
Dönüşü bugüne sarkan Moussa Sow, teknik heyete mesaj yolladı: Hazır geliyorum, Beşiktaş maçında oynamak istiyorum.
Afrika Kupası'ndan elenen Moussa Sow'un dönüşü bugüne sarktı. Senegalli yıldızın uçak bulamadığı için dönüşünün bir gün geciktiği öğrenilirken, teknik heyete telefonla "Hazırım" mesajı gönderdiği belirlendi. Sow'un, "Milli takımda çok iyi çalıştık. Herhangi bir idman eksiğim yok. Fizik olarak hazır durumdayım. Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum" dediği ifade edildi. Sow'dan gelen bu haber, Dick Advocaat'ı sevindirdi. Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Hollandalı çalıştırıcının, Moussa'yı antrenmanlarda fit durumda görmesi halinde pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kupa derbisinde ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
''Beni de 11’e yazın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.