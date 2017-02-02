''Beni de 11’e yazın''

Dönüşü bugüne sarkan Moussa Sow, teknik heyete mesaj yolladı: Hazır geliyorum, Beşiktaş maçında oynamak istiyorum.

Afrika Kupası'ndan elenen Moussa Sow'un dönüşü bugüne sarktı. Senegalli yıldızın uçak bulamadığı için dönüşünün bir gün geciktiği öğrenilirken, teknik heyete telefonla "Hazırım" mesajı gönderdiği belirlendi. Sow'un, "Milli takımda çok iyi çalıştık. Herhangi bir idman eksiğim yok. Fizik olarak hazır durumdayım. Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum" dediği ifade edildi. Sow'dan gelen bu haber, Dick Advocaat'ı sevindirdi. Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Hollandalı çalıştırıcının, Moussa'yı antrenmanlarda fit durumda görmesi halinde pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kupa derbisinde ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.