Aziz Yıldırım'a yeni ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 gün hak mahrumiyeti ile 60 bin TL para cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıkladığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2017 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



"Galatasaray'ın, 28.01.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor'un, 29.01.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehirspor FK - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün üst a bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Kayserispor'un, 29.01.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Kayserispor'un, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un, 29.01.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün üst b,c,d, doğu tribün alt ı,j,k, güney kale arkası alt ı,j,k, güney kale arkası üst b,c,d,e, kuzey kale arkası alt tirbün j, kuzey kale arkası üst c,d vip silver a bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (oy çokluğu)



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)



Samsunspor'un, 29.01.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Şanlıurfaspor'un, 30.01.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Şanlıurfaspor'un, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Şanlıurfaspor'un, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."