''Ayağa kalkmalıyız!''
Hollandalı çalıştırıcı, “Kayseri maçını unutun. Kupada kazanıp, bunu lige de yansıtmalıyız. Daha hiçbir şey bitmedi. Hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz” sözleri ile oyunculara moral verdi.
Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına çevrilirken, teknik direktör Dick Advocaat futbolcuları terapiye aldı. Bir günlük iznin ardından dün gerçekleştirilen idmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyunculardan, Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik farklı yenilginin unutulmasını istedi.
Advocaat 'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bunun için güzel bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" dediği bildirildi. Kayserispor karşısında büyük hatalar yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli hocanın, "Artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz" ifadelerini kullandığı belirlendi.
TUR İÇİN KENETLENDİLER
Her fırsatta kadro yetersizliğinden yakınan Dick Advocaat'ın moral verip, yapıcı bir tavır takınması futbolcuların da neşelerini yerine getirdi. Oyuncuların, kendi aralarında Beşiktaş'ı elemek için söz birliği ettikleri belirtildi.
Advocaat 'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bunun için güzel bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" dediği bildirildi. Kayserispor karşısında büyük hatalar yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli hocanın, "Artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz" ifadelerini kullandığı belirlendi.
TUR İÇİN KENETLENDİLER
Her fırsatta kadro yetersizliğinden yakınan Dick Advocaat'ın moral verip, yapıcı bir tavır takınması futbolcuların da neşelerini yerine getirdi. Oyuncuların, kendi aralarında Beşiktaş'ı elemek için söz birliği ettikleri belirtildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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