 ''Ayağa kalkmalıyız!'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Ayağa kalkmalıyız!''

    ''Ayağa kalkmalıyız!''

    Hollandalı çalıştırıcı, “Kayseri maçını unutun. Kupada kazanıp, bunu lige de yansıtmalıyız. Daha hiçbir şey bitmedi. Hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz” sözleri ile oyunculara moral verdi.

    'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına çevrilirken, teknik direktör Dick Advocaat futbolcuları terapiye aldı. Bir günlük iznin ardından dün gerçekleştirilen idmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyunculardan, Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik farklı yenilginin unutulmasını istedi.

    Advocaat 'ın, "Ayağa kalkmamız lazım ve Beşiktaş maçı bunun için güzel bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" dediği bildirildi. Kayserispor karşısında büyük hatalar yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli hocanın, "Artık buna takılmamalıyız. Beşiktaş'ı eleyip bunu lige yansıtmalıyız. Ligdeki mücadelemiz de devam edecek. Hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz" ifadelerini kullandığı belirlendi.

    TUR İÇİN KENETLENDİLER
    Her fırsatta kadro yetersizliğinden yakınan 'ın moral verip, yapıcı bir tavır takınması futbolcuların da neşelerini yerine getirdi. Oyuncuların, kendi aralarında Beşiktaş'ı elemek için söz birliği ettikleri belirtildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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