 Anelka, Roda’da – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Anelka, ’da

    Anelka, Roda’da
    Sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Nicolas Anelka, Roda Kulübü'ne danışman oldu. Hollanda temsilcisi, 37 yaşındaki Fransız efsane ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. F.Bahçe'de 2004-07 arası 57 maçta 16 gol atan Anelka son olarak Hindistan ekiplerinden Mumbai City'de oynamıştı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anelka, Roda’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.