Anelka, Roda’da

Sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Nicolas Anelka, Roda Kulübü'ne danışman oldu. Hollanda temsilcisi, 37 yaşındaki Fransız efsane ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. F.Bahçe'de 2004-07 arası 57 maçta 16 gol atan Anelka son olarak Hindistan ekiplerinden Mumbai City'de oynamıştı.