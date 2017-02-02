Anelka, Roda’da
Sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Nicolas Anelka, Roda Kulübü'ne danışman oldu. Hollanda temsilcisi, 37 yaşındaki Fransız efsane ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. F.Bahçe'de 2004-07 arası 57 maçta 16 gol atan Anelka son olarak Hindistan ekiplerinden Mumbai City'de oynamıştı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Anelka, Roda’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.