Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza ayrılığın ardından 4 sene sonra konuşarak bilinmeyenleri ama tahmin edilen olayları Socrates Dergisi'ne açıkladı.
"Aykut hoca ile Romanya'da bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim. O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü".
Bu sözleriyle ayrılığın perde arkasını anlatan ve olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu dile getiren Alex "Maçtan sonra Başkan kardeşiyle birlikte geldi. 'Gitmek isteyen gidebilir' dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu. Başkan bana, "Ya Aykut Hoca'nın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin" dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef işte her şey bu şekilde bitti" şeklinde konuştu.
Türkiye'ye dair en çok özlediği şeyin Kadıköy'deki atmosfer olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu "Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim" benzetmesini yaptı.
Alex, Fenerbahçe'de hissettiği en büyük eksiklik sorusuna ise kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını vererek " Semih'de, Olcan'da ve diğer örneklerde buna şahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semih'ti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralı oldu, yedek bekledi. Milli Takım'da goller attı, yedek bekledi." diyen brezilyalı futbolcu "Anlayamadığım bir diğer şey de kulübün bazı oyunculara aşırı sabır göstermesiydi. İki-üç senelik sözleşme imzalayıp hiç gelişim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm" değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:47
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
mg TRABZONSPOR BÜYÜK VE PROFESYONEL KLÜPTÜR. PROFESYONEL VE DÜRÜST OLMAYAN BEDELİNİ BEN ÖDERİMİ PEŞİNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. ŞEKİL A DA GÖRÜLDÜ
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Tarafsız Ahlaksız sporcu olmaz.tuttuğunuz takıma yapsaydı bu davranışı tepkiniz aynı olurmuydu?milli takımda böyle üçkağıtçı futbolcu istemiyoruz
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Burhan Hak aramanın suç olduğu tek yer Türkiye belliki. Kulüp hakkını aramayacakta ne yapacak. Hak nedir oturun düşünün. Ondan sonra toplum bozuldu
Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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