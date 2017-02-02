2 oyuncu affedildi
Advocaat, ‘disiplinsiz’ davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı iki oyuncuyu ‘cezalarını çektiklerini’ belirterek affetti. İki yıldız bugün idmana katılacak.
Sarı-lacivertli takımda daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel sürpriz bir kararla affedildi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncuların cezalarını çektiğini belirterek affettiği bildirildi. Emenike ile Van der Wiel'in bugün yapılacak idmanda takımla birlikte çalışacakları açıklandı. Advocaat, iki oyuncunun durumlarını gördükten sonra Beşiktaş derbisinin kadrosuna alıp almayacağına karar verecek. Emenike ile Van der Wiel yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olarak çalışıyordu.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:04
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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