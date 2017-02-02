 2 oyuncu affedildi – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    2 oyuncu affedildi

    2 oyuncu affedildi

    Advocaat, ‘disiplinsiz’ davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı iki oyuncuyu ‘cezalarını çektiklerini’ belirterek affetti. İki yıldız bugün idmana katılacak.

    Sarı-lacivertli takımda daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel sürpriz bir kararla affedildi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncuların cezalarını çektiğini belirterek affettiği bildirildi. Emenike ile Van der Wiel'in bugün yapılacak idmanda takımla birlikte çalışacakları açıklandı. Advocaat, iki oyuncunun durumlarını gördükten sonra Beşiktaş derbisinin kadrosuna alıp almayacağına karar verecek. ile yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olarak çalışıyordu.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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