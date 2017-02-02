2 oyuncu affedildi

Sarı-lacivertli takımda daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel sürpriz bir kararla affedildi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncuların cezalarını çektiğini belirterek affettiği bildirildi. Emenike ile Van der Wiel'in bugün yapılacak idmanda takımla birlikte çalışacakları açıklandı. Advocaat, iki oyuncunun durumlarını gördükten sonra Beşiktaş derbisinin kadrosuna alıp almayacağına karar verecek. Emenike ile Van der Wiel yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı olarak çalışıyordu.