 Volkan’ın yerine Volkan – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Volkan’ın yerine Volkan

    Volkan’ın yerine Volkan

    Kaptan ile yollarını ayıracağı iddia edilen , Başakşehir’in kalecisini gündeme aldı.

    Dört gol yediği Kayserispor karşılaşması sonrası 'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel'le yolların ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.

    Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan sarı-lacivertli yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararında olduğu öğrenildi.

    15 yıldır Fenerbahçe forması giyen 'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan olduğu öğrenildi. Arsenal'de Cech'in yedeği olan Ospina da gündemde.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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