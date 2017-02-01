Volkan’ın yerine Volkan
Kaptan ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe, Başakşehir’in kalecisini gündeme aldı.
Dört gol yediği Kayserispor karşılaşması sonrası Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel'le yolların ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.
Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan sarı-lacivertli yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararında olduğu öğrenildi.
15 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan olduğu öğrenildi. Arsenal'de Cech'in yedeği olan Ospina da gündemde.
Sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar masaya oturmayan sarı-lacivertli yönetimin, yola daha güven verici bir kaleci ile devam edilmesi kararında olduğu öğrenildi.
15 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in yerine düşünülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan olduğu öğrenildi. Arsenal'de Cech'in yedeği olan Ospina da gündemde.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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