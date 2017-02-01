Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Futbolda boş tribünlere oynayan Fenerbahçe basketbolda ise kapalı gişe oynuyor.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler,
rakibini bu sezon deplasmanda uzatmaya giden maçta 95-79 yenmeyi başardı. CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rövanşı da kazanarak THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaşmak istiyor.
THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı.
Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, İstanbul'da tamamı dolu salonda Fenerbahçe karşısına çıkacak.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:29
- Fener'de hesap vakti
Toplam 7
Yorum
Djenkov F.B eldeki bu mevcut kadro ile 4-4-2 oynamalıdır.Elde zaten 10 numara yok bu işin başka çözümü yok!Atıf 10 numara değil forvet oynamalıdır.
- İlk 5’e girmemiz gerekiyor
Toplam 2
Yorum
OFLİİİ YAHU NEDEN İKİNCİ DEVRENİN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ DİYEMİYORSUN BAŞKAAAN.
- Ekici’ye sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
Erciee Bende verilmesin cezaya kalsın oynamasın hiç biryerde paslansın düşüncesindeyim ama mükafat gibi oynamadan garanti ücret alacak ne yazık ki
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