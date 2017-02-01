Rakip Dinamo Kursk
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde bugün Rusya deplasmanına çıkacak. Sarı- lacivertliler, ligin 11. haftasında Dinamo Kursk ile kozlarını paylaşacak. Dinamo Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Rakip Dinamo Kursk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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