 Rakip Dinamo Kursk – Fotomaç – 01 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rakip

    Rakip Dinamo Kursk
    Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde bugün Rusya deplasmanına çıkacak. Sarı- lacivertliler, ligin 11. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Dinamo Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Dinamo Kursk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.