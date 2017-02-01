''Mutlaka o formayı giyeceğim''
F.Bahçe, Al Ain'in yıldızı Omar Abdulrahman için resmi teklif yapmış, ancak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi 25 yaşındaki 10 numara için 20 milyon euro fiyat çekmişti.
Al Ain yöneticileri, kiralık formülüne de hiç yanaşmamıştı. Fenerbahçe'nin teklifiyle heyecanlanan Abdulrahman'ın, kulübünün "ret" yanıtı vermesiyle üzüldüğü ve 2 gün idmanlara çıkmadığı belirlendi. Bu nedenle 1 maç kadro dışı bırakılan 'Arap Messi' lakaplı oyuncunun, mutlaka F.Bahçe forması giymek istediği vurgulandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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