 ''Mutlaka o formayı giyeceğim'' – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Mutlaka o formayı giyeceğim''

    ''Mutlaka o formayı giyeceğim''

    F.Bahçe, 'in yıldızı için resmi teklif yapmış, ancak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi 25 yaşındaki 10 numara için 20 milyon euro fiyat çekmişti.

    yöneticileri, kiralık formülüne de hiç yanaşmamıştı. 'nin teklifiyle heyecanlanan Abdulrahman'ın, kulübünün "ret" yanıtı vermesiyle üzüldüğü ve 2 gün idmanlara çıkmadığı belirlendi. Bu nedenle 1 maç kadro dışı bırakılan 'Arap Messi' lakaplı oyuncunun, mutlaka F.Bahçe forması giymek istediği vurgulandı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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