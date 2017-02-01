Kanarya’ya süper atlet
Olimpik branşlarda yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha Türkiye'ye getiriyor.
Birçok branşta ses getiren transferlere imza atan sarı-lacivertliler, bu kez atletizm kadrosuna takviye yapıyor. Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 2016 Olimpiyatları'nda 5. olan Nijeryalı Ese Brume'yi transfer edeceklerini açıkladı. 21 yaşındaki uzun atlamacıyla ilgili resmi işlemlerin devam ettiği belirtilirken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Kanarya’ya süper atlet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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