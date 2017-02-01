 Kanarya’ya süper atlet – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kanarya’ya süper atlet

    Kanarya’ya süper atlet

    Olimpik branşlarda yaptığı atılımlarla adından söz ettiren , bir dünya yıldızını daha Türkiye'ye getiriyor.

    Birçok branşta ses getiren transferlere imza atan sarı-lacivertliler, bu kez atletizm kadrosuna takviye yapıyor. Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 2016 Olimpiyatları'nda 5. olan Nijeryalı 'yi transfer edeceklerini açıkladı. 21 yaşındaki uzun atlamacıyla ilgili resmi işlemlerin devam ettiği belirtilirken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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