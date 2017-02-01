''Kalıcı olmak istiyorum''

“F.Bahçe’de olmak büyük gurur” ifadesiyle sözlerine başlayan Ukraynalı, “Mümkün olursa eğer, bu takımın ve kulübün bir üyesi olarak yer etmek ve taraftarın da sevgilisi haline gelmek istiyorum” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Zorya formasıyla rakip olduğu Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde imza atan Oleksandr Karavaiev, kulüp dergisine konuştu. Sarı-lacivertlilerde maksimumunu vermeye çalışacağını söyleyen Ukraynalı futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir kulübün hedefleri doğrultusunda beni istemesi çok güzel. Burada daha uzun süre kalmak, hatta kalıcı olmayı hedefliyorum. Mümkün olursa eğer, bu takımın ve kulübün bir üyesi olarak yer etmek ve taraftarın da sevgilisi haline gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



ASİSTLERİM DEVAM EDECEK

24 yaşındaki kanat oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe dünya çapında bir kulüp; hedefler çok büyük. Dick Advocaat, sistemini oturtmaya çalışan ve oyuncuyu o sisteme adapte ettikten sonra oyuncudan istediklerini harfiyen yapmasını bekleyen bir teknik direktör. Avrupa Ligi'nde oynamayacağımı bilerek geldim. Biz bir aileyiz ve ben saha dışında da gereken o heyecanı takımımla yaşayacağım. Ligde ve kupada asist ve gollerin devamını getirmek istiyorum."