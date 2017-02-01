‘Kaderi iki maça bakar’
Beşiktaş ve Bursa maçları da kaybedilirse yönetim çok sert kararlar alacak. Kulislerde, “Hocanın işine son verilmesi de bu kararlara dahil” yorumları yapılmaya başlandı.
Kupadaki Beşiktaş, ligde deplasmanda oynanacak Bursaspor maçları hem Fenerbahçe için hem de Dick Advocaat için büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a yenilmesi, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi demek. Timsah karşısında yaşanacak muhtemel bir puan kaybı ise şampiyonluğa matematiksel olmasa da belki de havlu atmak anlamına gelecek.
Sarı-lacivertli kulislerden sızan bilgilere göre, bu iki olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde Advocaat'ın takımın başında kalması çok güç. Yönetime yakın kaynaklar, "Başkan durumdan çok rahatsız. Advocaat topun ağzında. Beşiktaş ve Bursaspor maçları kazanılamazsa her şey olur. Hocanın gönderilmesi buna dahil. Bazı planlar olduğunu da biliyoruz" diyorlar.
Emre BOL
Sarı-lacivertli kulislerden sızan bilgilere göre, bu iki olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde Advocaat'ın takımın başında kalması çok güç. Yönetime yakın kaynaklar, "Başkan durumdan çok rahatsız. Advocaat topun ağzında. Beşiktaş ve Bursaspor maçları kazanılamazsa her şey olur. Hocanın gönderilmesi buna dahil. Bazı planlar olduğunu da biliyoruz" diyorlar.
Emre BOL
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
‘Kaderi iki maça bakar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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