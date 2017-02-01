 ‘Kaderi iki maça bakar’ – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ‘Kaderi iki maça bakar’

    ‘Kaderi iki maça bakar’

    ve Bursa maçları da kaybedilirse yönetim çok sert kararlar alacak. Kulislerde, “Hocanın işine son verilmesi de bu kararlara dahil” yorumları yapılmaya başlandı.

    Kupadaki , ligde deplasmanda oynanacak maçları hem için hem de için büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a yenilmesi, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi demek. Timsah karşısında yaşanacak muhtemel bir puan kaybı ise şampiyonluğa matematiksel olmasa da belki de havlu atmak anlamına gelecek.

    Sarı-lacivertli kulislerden sızan bilgilere göre, bu iki olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde Advocaat'ın takımın başında kalması çok güç. Yönetime yakın kaynaklar, "Başkan durumdan çok rahatsız. Advocaat topun ağzında. Beşiktaş ve Bursaspor maçları kazanılamazsa her şey olur. Hocanın gönderilmesi buna dahil. Bazı planlar olduğunu da biliyoruz" diyorlar.


    Emre BOL
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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