 ‘Hoca bıraktı mı?’ – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ‘Hoca bıraktı mı?’

    ‘Hoca bıraktı mı?’

    ’ın apar topar ülkesine gitmesine şaşıran Fenerbahçeli futbolcular, birbirlerine bu soruyu sordular.

    , Kayserispor yenilgisi sonrası yardımcısı 'a, "Yarın (pazartesi) çok önemli bir toplantı yapacağım. Futbolculara bunu ilet" talimatı verdi. Pot da bunu tüm takıma duyurdu. Ancak herkesin büyük bir tedirginlikle beklediği o toplantı gerçekleşmedi. Antrenör Pot, toplantının çarşamba gününe (bugün) ertelendiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Advocaat'ın apar topar Hollanda'ya gitmesi ise kafa karıştırdı. "Neler oluyor?" diye sorgulamaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, "Yoksa hoca bıraktı mı?" diye birbirlerine sormaya başladı. Herkes, bu sürpriz durum karşısında ne olduğunu tam anlayamadan tesisleri terk etti.

    KULÜPTEN YALANLAMA
    F.Bahçe yönetimi, futbolcularla yapılması planlanan toplantıyı erteleyerek önceki gün ülkesine giden teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini feshedeceğine yönelik haberleri yalanladı. Advocaat'ın bugün Türkiye'ye döneceği bildirildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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