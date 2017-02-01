‘Hoca bıraktı mı?’
Dick Advocaat’ın apar topar ülkesine gitmesine şaşıran Fenerbahçeli futbolcular, birbirlerine bu soruyu sordular.
Dick Advocaat, Kayserispor yenilgisi sonrası yardımcısı Cor Pot'a, "Yarın (pazartesi) çok önemli bir toplantı yapacağım. Futbolculara bunu ilet" talimatı verdi. Pot da bunu tüm takıma duyurdu. Ancak herkesin büyük bir tedirginlikle beklediği o toplantı gerçekleşmedi. Antrenör Pot, toplantının çarşamba gününe (bugün) ertelendiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Advocaat'ın apar topar Hollanda'ya gitmesi ise kafa karıştırdı. "Neler oluyor?" diye sorgulamaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, "Yoksa hoca bıraktı mı?" diye birbirlerine sormaya başladı. Herkes, bu sürpriz durum karşısında ne olduğunu tam anlayamadan tesisleri terk etti.
KULÜPTEN YALANLAMA
F.Bahçe yönetimi, futbolcularla yapılması planlanan toplantıyı erteleyerek önceki gün ülkesine giden teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini feshedeceğine yönelik haberleri yalanladı. Advocaat'ın bugün Türkiye'ye döneceği bildirildi.
KULÜPTEN YALANLAMA
F.Bahçe yönetimi, futbolcularla yapılması planlanan toplantıyı erteleyerek önceki gün ülkesine giden teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini feshedeceğine yönelik haberleri yalanladı. Advocaat'ın bugün Türkiye'ye döneceği bildirildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
‘Hoca bıraktı mı?’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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