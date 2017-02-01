 Filede dev sınav – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Filede dev sınav

    Filede dev sınav
    Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonun ilk zaferine imza atan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bugün Avrupa'da kritik bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında Bulgar temsilcisi Levski Sofya'ya konuk olacak. Unversiada Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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