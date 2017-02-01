Filede dev sınav
Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonun ilk zaferine imza atan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bugün Avrupa'da kritik bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında Bulgar temsilcisi Levski Sofya'ya konuk olacak. Unversiada Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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