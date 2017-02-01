 Fener'de hesap vakti – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fener'de hesap vakti

    Fener'de hesap vakti

    4-1’lik Kayserispor faciası sonrası futbolcularını “taktiğin dışına çıkmakla” itham eden tecrübeli teknik direktör, bugün Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda lafını dinlemeyenleri hedef alacak. Performanslarını beğenmediği isimler üzerinden tüm takıma gözdağı vermeye hazırlanan Advocaat, Beşiktaş derbisine farklı bir 11'le çıkacak. Hasan Ali, Alper ve Fernandao neşteri yiyecek ilk isimler olarak görülüyor.

    'de 4-1'lik Kayserispor yenilgisi bardağı iyice taşırdı. Lider Beşiktaş'la puan farkı 9'a çıkarken, şampiyonluğa olan inanç da giderek azalıyor. Kötü gidişattan büyük endişe duyan sarı-lacivertli yönetim, daha fazla geç kalınmadan teknik kadrodan tedbir almasını istiyor.

    AÇIKÇA HEDEF ALMIŞTI
    Bu durumdan rahatsız olan sadece yönetim değil elbette. Dick Advocaat da şikayetlerini açık bir şekilde dile getiriyor. Hollandalı çalıştırıcı, Kayserispor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında futbolcularını "taktiğin dışına çıkmakla" suçladı. Advocaat, bu kadarla yetinmeyecek, neşteri eline alacak. Tecrübeli hoca, takım içinde ciddi operasyona girişecek; ama öncesinde hesap soracak! Bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip, lafını dinlemeyenleri hedef alacak; bunun üzerinden tüm takıma gözdağı verecek.

    'KAÇAK GÜREŞİYORLAR'
    Advocaat'ın, takım içinde futbol zekası yüksek oyuncu olmamasından çok yakındığı, "İşler kötü gidince kimse sorumluluk almıyor. Herkes kaçak güreşiyor" diye şikayette bulunduğu belirtiliyor.

    SOW TAKIMA KATILIYOR
    Advocaat'ın özellikle Hasan Ali, Alper Potuk ve Fernandao'nun futbollarından hiç memnun olmadığı belirtilirken, bu üç ismi pazar günü kupada oynanacak Beşiktaş maçında kenara çekeceği öğrenildi. Afrika Kupası'ndan dönen ve bugün takıma katılacak olan Sow'la birlikte dev maçta İsmail Köybaşı ve Van Persie'nin ilk 11'de olacağı, hocanın Karaveiv'e ise yer aradığı bildirildi.

    1 GÜN RAPOR ALMIŞ
    Pazartesi günü yapılan antrenmanın ardından takıma bir gün izin veren , bunu fırsat bilip sağlık kontrolleri için önceki gün ülkesi Hollanda'ya gitti. Bugün takımının başında idmana çıkacak olan 69 yaşındaki çalıştırıcının, gitmeden önce rahatsızlığı ile ilgili doktorunun kendisine gönderdiği raporu yönetime ilettiği öğrenildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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