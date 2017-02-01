Fenerbahçe'nin konuğu son şampiyon

Ülker Sports Arena'da yarın saat 20.45'te başlayacak zorlu maç, beIN Sports 3'te yayınlanacak.

Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda 95-79 yenmeyi başardı. CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rakibi karşısında normal sezonda ikide iki yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazandı.

CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, ilk maçın rövanşını almak için İstanbul'da mücadele edecek.

- Zorlu maç kapalı gişe

THY Avrupa Ligi tarafından haftanın maçı olarak gösterilen zorlu müsabakanın biletleri günler öncesinden tükendi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yarın oynanacak maça yoğun ilgi göstererek yaklaşık 14 bin kapasiteye sahip Ülker Sports Arena'daki bütün biletleri aldı.

- Maçlar çekişmeli geçiyor

Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında son yıllarda oluşan rekabet parkede heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

İki takım geçen sezon THY Avrupa Ligi'ni kazanabilmek için finalde karşılaşmış ve maçın normal süresi 83-83 berabere bitmişti. CSKA Moskova uzatma sonunda Fenerbahçe'yi 101-96 yenerek kupaya uzanmıştı.

Bu sezon iki takımın Rusya'da oynadığı maç da uzatmalara gitti. Geçen sezonki final gibi yine çift haneli farkı kapatarak maça ortak olan Fenerbahçe, normal süresi 75-75 biten maçta rakibini 16 sayı farkla 95-79 yendi.

- Avrupa Ligi'nde 12. randevu

Fenerbahçe ile CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde 12. kez birbirlerine rakip olacak.

Bu iki takım arasında oynanan 11 maçta Fenerbahçe 4, CSKA Moskova ise 7 kez galip geldi. Rekabette deplasman takımlarının performansı da dikkati çekiyor. CSKA Moskova, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Fenerbahçe ise rakibi karşısında aldığı galibiyetlerin sadece birini İstanbul'da elde etti.