Fenerbahçe'den 4 yıl sonra ilk
Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 4 yıl sonra ilk kez kadrosuna takviye yaptı.
Fenerbahçe, bu sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde birçok oyuncuyla gündeme gelmesine rağmen tek bir ismi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip, ocak ayındaki tek transferini Ukrayna'da Zorya forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralayarak gerçekleştirdi.
Karavaiev'den önce son olarak 2012-2013 sezonunun devre arasında transfer yapan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Emre Belözoğlu, Reto Ziegler ve Pierre Webo'yu renklerine bağlamıştı.
- Advocaat'ın ve taraftarın isteği gerçekleşmedi
Sarı-lacivertli yönetim, 4 yıl sonra ara transfer döneminde sessizliğini bozsa da hem teknik direktör Dick Advocaat'ın hem de taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.
Hemen hemen her basın toplantısında kadrosunun yetersiz olduğunu ve ofansif bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Advocaat'ın isteği, karşılıksız kaldı.
Başta Trabzonspor'un futbolcusu Mehmet Ekici olmak üzere "10 numara" pozisyonunda oynayan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürse de bu mevkiye takviye yapmayı başaramadı.
- FFP etkili oldu
Fenerbahçe'nin transfer politikasında UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) sınırları da etkili oldu.
Sattığı futbolculardan kazandığı kadar transfere para harcayabilen Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu transferi yapamamasında bu kıstas da başrol oynadı.
Bu kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 milyon avro harcama hakkı bulunan sarı-lacivertli yönetim, ekonomisine uygun bir futbolcu bulmakta zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu yüzden sadece kiralık olarak Karavaiev'i kadroya katabildi.
- Gündemi Mehmet Ekici oluşturdu
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bir numaralı gündemini Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici oluşturdu.
Trabzonspor'la Mehmet'in transferi için Aatıf Chahechouhe takası ve 500 bin avro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Fenerbahçe, Faslı futbolcunun bordo-mavili kulübe gitmek istememesi nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcusu için Fenerbahçe'nin 2 milyon avroluk teklifini de reddedince sarı-lacivertliler, Advocaat'ın da çok istediği oyuncuyu renklerine bağlayamadı.
- Van der Wiel ve Emenike kulüp bulamadı
Fenerbahçe'nin transferde istediklerini yapamamasının bir diğer nedeni de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ile Emmanuel Emenike'nin kulüp bulamaması oldu.
Bu iki futbolcuyu satıp kaynak oluşturmayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin bu isteği gerçekleşmedi. Yönetim, elden çıkaramadığı ve kadro dışı kalan bu iki futbolcuya sezon sonuna kadar da yüksek maaşlar ödemek zorunda kalacak.
- A takımdan ayrılan olmadı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde A takımından ayrılan futbolcu olmadı.
Sarı-lacivertlilerde zaman zaman 18 kişilik kadroya giren altyapı oyuncusu Ramazan Civelek, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralandı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken 20 yaşındaki Caner Koca ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
- Fener'de hesap vakti
Toplam 7
Yorum
Djenkov F.B eldeki bu mevcut kadro ile 4-4-2 oynamalıdır.Elde zaten 10 numara yok bu işin başka çözümü yok!Atıf 10 numara değil forvet oynamalıdır.
- İlk 5’e girmemiz gerekiyor
Toplam 2
Yorum
OFLİİİ YAHU NEDEN İKİNCİ DEVRENİN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ DİYEMİYORSUN BAŞKAAAN.
- Ekici’ye sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
Erciee Bende verilmesin cezaya kalsın oynamasın hiç biryerde paslansın düşüncesindeyim ama mükafat gibi oynamadan garanti ücret alacak ne yazık ki
Fenerbahçe'den 4 yıl sonra ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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