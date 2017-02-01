Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Ezeli rakibi Beşiktaş ile pazar günü Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Ligde zirvenin 9 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası ile Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu kupa mücadelesinin hazırlıklarına Teknik Direktör Dick Advocaat önderliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yarın yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yarın yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Ben asla susmam!''
Toplam 32
Yorum
fb1907 ilhan cavcav seni çağırsa da sen de bir an önce oraya gitsen
- ''Mutlaka o formayı giyeceğim''
Toplam 5
Yorum
aziz oviç oyuncu moyuncu yok siz fenerlilerin burnu sürtülecek..
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 7
Yorum
kartal ve kurt kartal ve kurt geçin bunları objektif olun bende bjkliyim germeyin ortamı 10 senede 1 bilemedin 2 şampiyonluğumuz oluyo büyütmeyin
Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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