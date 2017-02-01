 Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

    Ezeli rakibi Beşiktaş ile pazar günü Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Ligde zirvenin 9 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası ile Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu kupa mücadelesinin hazırlıklarına Teknik Direktör Dick Advocaat önderliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yarın yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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