Fener, Dinamo Kursk'a diş geçiremedi!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında deplasmanda Rus temsilcisi Dinamo Kursk'a 86-79 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta 3. kez yenilirken, Rus ekibi namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Dinamo Arena
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Andrei Sharapa (Belarus), Arturas Sukys (Litvanya)
Dinamo Kursk: Cruz 10, Prints 19, Ciak 12, Ogwumike 16, McCoughtry 23, Vadeeva 2, Vidmer 2, Kirillova 2, Levchenko, Logunova
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Stricklen 16, Quigley 19, Gruda 9, Lavender 10, Verameyenka 9, Ayşe Cora 4, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez
1. Periyot: 21-19
Devre: 33-44
3. Periyot: 68-57
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:37
- Türk futbolcu, Portekiz ekibi Paços Ferreira'da
Toplam 1
Yorum
fb inşallah başarılı olursun
- Fener'de hesap vakti
Toplam 25
Yorum
DAYI Bu fenerbahçenin WyScout ekibi bir an evvel bu görevi bıraksın yapılan transferler ortada takım orta sahasız ve forvetsiz oynuyor
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 26
Yorum
AN İTİBARİ İLE GAYSERİLİ BAHÇA DUVARINDAN AŞTIM..SARMAŞIK GÜLE DOLAŞTIM..
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