 Fener, Dinamo Kursk'a diş geçiremedi! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fener, 'a diş geçiremedi!

    Fener, Dinamo Kursk'a diş geçiremedi!

    Kadın Basketbol Takımı, A Grubu 11. hafta maçında deplasmanda Rus temsilcisi 'a 86-79 mağlup oldu.

    Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta 3. kez yenilirken, Rus ekibi namağlup liderliğini sürdürdü.


    Salon: Dinamo Arena

    Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Andrei Sharapa (Belarus), Arturas Sukys (Litvanya)

    Dinamo Kursk: Cruz 10, Prints 19, Ciak 12, Ogwumike 16, McCoughtry 23, Vadeeva 2, Vidmer 2, Kirillova 2, Levchenko, Logunova

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Stricklen 16, Quigley 19, Gruda 9, Lavender 10, Verameyenka 9, Ayşe Cora 4, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez

    1. Periyot: 21-19

    Devre: 33-44

    3. Periyot: 68-57

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:37
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