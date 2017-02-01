Caner Koca Samsun’da
F.Bahçe'nin kupa maçlarında sahaya sürdüğü genç isimlerinden Caner Koca, Samsunspor'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertli formayla ligde şans bulamayan 20 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Karadeniz ekibiyle anlaştı. TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, Caner ile birlikte Gökay Iravul ve Belçikalı kaleci Tom Muyters'i de kadrosuna kattı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Caner Koca Samsun’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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