''Ben asla susmam!''
“Hiçbir güç beni canım kadar sevdiğim Fenerbahçe’nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Yanlışı gördüğümde konuşurum, uyarırım”
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin şubat sayısındaki yazısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım'ın öne çıkan sözleri şunlar:
SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!
"Sistemli bir şekilde hak ettiği puanları elinden alınan Fenerbahçemizin haklarını savunmak için yaptığımız açıklamalar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldığım malumunuzdur. Hiçbir güç beni, canım kadar sevdiğim Fenerbahçe'nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Yanlışı gördüğümüz yerde konuşuruz, uyarırız. Unutulmasın ki; haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Genelde hep birkaç takım lehine, diğer takımların tamamının aleyhine cereyan eden hakem hataları, bizleri bu açıklamaları yapmaya itmiştir. Bizim isteğimiz şampiyonun hakemlerin kararları ile değil, sahada futbolcuların akıttıkları alın teri ile belirlenmesidir."
FUTBOLUN KADERİNİ HAKEMLER BELİRLİYOR
"En baştaki yetkililerden Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına kadar herkese sesleniyorum: Türk futbolunun geleceği masaya yatırılmalıdır. Profesyonel hakemlik, başka bir boyuta çekilmiştir. Belli gruptan olmayan hakemler önemli maç alamaz, Avrupa'da maç yönetemez olmuştur. Yönlendirilmeye oldukça müsait bu grupçuklar da maalesef Türk futbolunun kaderini belirler hale gelmiştir."
HESAP SORAN TARAF BU KEZ BİZ OLACAĞIZ
"Önümüzdeki Şubat ayı bizim için çok önem verdiğimiz bir olayı da içermektedir. Şikede Kumpas Davası'nın ilk duruşması 20 Şubat'ta görülmeye başlanacaktır. Bu tarih, 3 Temmuz süreciyle F.Bahçe'yi yok etmek isteyen, yöneticilerini haksız yere zindanlara atan, taraftarlarına büyük acılar yaşatan yapının bir kısmından hesabın sorulmaya başlanacağı tarihtir. F.Bahçe bu davada, bu kez hesap soran olarak hazır bulunacaktır."
AZİZ YILDIRIM YİNE PFDK'DA
Başkan Aziz Yıldırım, ocak ayı içinde iki kez ceza aldığı PFDK'ya bir kez daha sevk edildi. Yaptığı açıklamalar nedeniyle 17 Ocak'ta 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, 19 Ocak'ta da 6 ay 15 gün ve 190 bin TL para cezası alan başkan Yıldırım'ın, bu kez de 29 Ocak'ta yapılan Divan Kurulu'nda sarfettiği sözler nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.
SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!
"Sistemli bir şekilde hak ettiği puanları elinden alınan Fenerbahçemizin haklarını savunmak için yaptığımız açıklamalar nedeniyle ağır cezalara çarptırıldığım malumunuzdur. Hiçbir güç beni, canım kadar sevdiğim Fenerbahçe'nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Yanlışı gördüğümüz yerde konuşuruz, uyarırız. Unutulmasın ki; haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Genelde hep birkaç takım lehine, diğer takımların tamamının aleyhine cereyan eden hakem hataları, bizleri bu açıklamaları yapmaya itmiştir. Bizim isteğimiz şampiyonun hakemlerin kararları ile değil, sahada futbolcuların akıttıkları alın teri ile belirlenmesidir."
FUTBOLUN KADERİNİ HAKEMLER BELİRLİYOR
"En baştaki yetkililerden Cumhurbaşkanına, Başbakana, Spor Bakanına kadar herkese sesleniyorum: Türk futbolunun geleceği masaya yatırılmalıdır. Profesyonel hakemlik, başka bir boyuta çekilmiştir. Belli gruptan olmayan hakemler önemli maç alamaz, Avrupa'da maç yönetemez olmuştur. Yönlendirilmeye oldukça müsait bu grupçuklar da maalesef Türk futbolunun kaderini belirler hale gelmiştir."
HESAP SORAN TARAF BU KEZ BİZ OLACAĞIZ
"Önümüzdeki Şubat ayı bizim için çok önem verdiğimiz bir olayı da içermektedir. Şikede Kumpas Davası'nın ilk duruşması 20 Şubat'ta görülmeye başlanacaktır. Bu tarih, 3 Temmuz süreciyle F.Bahçe'yi yok etmek isteyen, yöneticilerini haksız yere zindanlara atan, taraftarlarına büyük acılar yaşatan yapının bir kısmından hesabın sorulmaya başlanacağı tarihtir. F.Bahçe bu davada, bu kez hesap soran olarak hazır bulunacaktır."
AZİZ YILDIRIM YİNE PFDK'DA
Başkan Aziz Yıldırım, ocak ayı içinde iki kez ceza aldığı PFDK'ya bir kez daha sevk edildi. Yaptığı açıklamalar nedeniyle 17 Ocak'ta 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, 19 Ocak'ta da 6 ay 15 gün ve 190 bin TL para cezası alan başkan Yıldırım'ın, bu kez de 29 Ocak'ta yapılan Divan Kurulu'nda sarfettiği sözler nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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