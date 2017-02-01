 Anelka, Roda'ya danışman oldu – Fotomaç – 01 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Anelka, Roda'ya danışman oldu

    Anelka, Roda'ya danışman oldu

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.

    Roda Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Anelka ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Konuyla ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağı kaydedildi.

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımlarda da oynadı.

    Son olarak Hindistan'ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız futbolcu, 2016'nın başında futbola nokta koymuştu.

    Eredivisie'de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anelka, Roda'ya danışman oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.