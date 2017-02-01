Anelka, Roda'ya danışman oldu
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımlarda da oynadı.
Son olarak Hindistan'ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız futbolcu, 2016'nın başında futbola nokta koymuştu.
Eredivisie'de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:40
- ‘Kaderi iki maça bakar’
Toplam 13
Yorum
Hakan 2 hafta önce adam gibi adam harika teknik direktör diyorlardı şimdi 2hafta sonra gidebilir deniliyor pereira içinde ilk başta böyleydi :))))
- ‘Kaderi iki maça bakar’
Toplam 13
Yorum
Güven Böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermiyorum açıkçası. Hocamızı yönetim de bizim kadar sever. Çokta suçlu değil yani. Yenilsek de gitmemeli.
- West Ham kancası
Toplam 1
Yorum
44istanbul Nedir bu West Ham'in Besiktas tutkusu ya? Bütün oyunculara talip :)
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