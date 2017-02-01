 2 oyuncu affedildi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    2 oyuncu affedildi

    2 oyuncu affedildi

    'de 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel ile Hollandalı oyuncu Gregory affedildi.

    Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan ile , tekrar takıma dahil edildi.

    İki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan sarı-lacivertli takımın yarınki antrenmanına katılacağı bildirildi.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
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