2 oyuncu affedildi
Fenerbahçe'de 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncu Gregory van Der Wiel affedildi.
Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Emenike ile Van der Wiel, tekrar takıma dahil edildi.
İki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan sarı-lacivertli takımın yarınki antrenmanına katılacağı bildirildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:09
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 19
Yorum
gerçek fb li tff yi,rıdvanı,erman toroglunu,fikret ormanı,rasim ozan kütahyalıyı cska maçına bekliyoruz cska yı desteklemeleri için
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
ruhsuz fener bu gidişat gerçekten iyi deyil ne olacak fenerin hali her sene hüzünmü yaşıcaz
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
fanatik taraftar ne olacak fenerin hali takımda ruh kalmamış aziz başkan bırakmalı ve teknik direktör Advocat gitmeli yoksa fb düzelemez
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